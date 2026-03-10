Родригес: Венесуэла готова к сотрудничеству с США в различных областях

Венесуэла сотрудничает со странами региона и мира в борьбе с наркотрафиком, несмотря на то, что не играет значительной роли в незаконном распространении наркотиков, отметила Родригес. Она подчеркнула, что боливарианская республика готова строить долгосрочные отношения, которые должны быть основаны на правде о Венесуэле. «Пусть все знают, что мы не страна наркоторговцев, что президент [Венесуэлы] Николас Мадуро и первая леди [Силия Флорес] невиновны», — заявила Родригес.