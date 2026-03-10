Родригес: Венесуэла готова к сотрудничеству с США в различных областях

«В дипломатических отношениях с правительством Соединенных Штатов для того, чтобы урегулировать разногласия и продвигаться вперед в вопросах, где мы сходимся во мнениях, намечена рабочая повестка дня в области энергетики, горнодобывающей промышленности и борьбы с наркотрафиком», — сообщила Родригес.
Венесуэла сотрудничает со странами региона и мира в борьбе с наркотрафиком, несмотря на то, что не играет значительной роли в незаконном распространении наркотиков, отметила Родригес. Она подчеркнула, что боливарианская республика готова строить долгосрочные отношения, которые должны быть основаны на правде о Венесуэле. «Пусть все знают, что мы не страна наркоторговцев, что президент [Венесуэлы] Николас Мадуро и первая леди [Силия Флорес] невиновны», — заявила Родригес.
Уполномоченный президент указала, что отношения с США должны быть основаны на взаимном уважении, взаимной выгоде и соблюдении международного права. Венесуэла выступает за мир и категорически против любых войн, подчеркнула Родригес.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента боливарианской республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.
5 марта правительства Венесуэлы и США объявили о восстановлении дипломатических и консульских отношений. В январе 2019 года Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США в связи с признанием Белым домом самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой боливарианской республики.