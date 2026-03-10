Ричмонд
РИА Новости: в двух отраслях средняя зарплата составила выше 500 тысяч рублей

В России единственными отраслями, где средняя заработная плата в превысила 500 тыс. рублей, в декабре 2025 года стали негосударственные пенсионные фонды и денежное посредничество.

Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных статистики.

Так, по информации агентства, сотрудники негосударственных пенсионных фондов в среднем получали 516,6 тыс. рублей, а денежные посредники — 515,3 тыс. рублей.

Кроме того, в топ-пять отраслей с самыми высокими зарплатами также вошли добыча нефти и газа (450 тыс. рублей), производство носителей информации — кассет и дисков (405 тыс.), а также вспомогательная деятельность в сфере финансов (388,8 тыс.).

В среднем, как отмечается, россияне в конце 2025 года зарабатывали 139,7 тыс. рублей против 128,7 тыс. рублей годом ранее.

При этом ранее в РИА Новости также сообщили, что рекордсменами по размеру среднемесячной заработной платы в России стали управляющие фондами — в декабре им начисляли по 897 тыс. рублей.