Масштабный налёт ударных БПЛА идёт на Донецк, Макеевку и Харцызск

Об этом сообщает Telegram-канал RT.

На месте работают силы ПВО и мобильные огневые группы для уничтожения дронов.

Ранее поступала информация, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области при детонации FPV-дрона был ранен мирный житель.

