Масштабный налёт ударных БПЛА идёт на Донецк, Макеевку и Харцызск, передаёт с места корреспондент RT Виктор Мирошников.
Об этом сообщает Telegram-канал RT.
На месте работают силы ПВО и мобильные огневые группы для уничтожения дронов.
Ранее поступала информация, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области при детонации FPV-дрона был ранен мирный житель.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше