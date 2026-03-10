Ричмонд
СМИ: подозреваемые в попытке совершить теракт в Нью-Йорке присягнули ИГ*

NYP: подозреваемые в попытке совершить теракт в Нью-Йорке присягнули ИГ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Подозреваемые в попытке совершения теракта у резиденции мэра Нью-Йорка Эмир Балат и Ибрагим Каюми присягнули на верность террористической группировке «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в США и РФ), пишет газета New York Post со ссылкой на власти и юридические документы.

«Двое юношей, обвиняемых в метании самодельных взрывных устройств во время шумной демонстрации возле особняка Грейси, после ареста обрушили на общественность леденящие душу заявления, вдохновленные ИГ*», — говорится в статье.

Отмечается, что Балат заявил о своей верности ИГ* в письменной форме по прибытии в полицейский участок на допрос. В то же время Каюми заявил, что ИГ* вдохновило его на действия, в ходе задержания. В ходе допроса Каюми, как утверждается, сознался в просмотре распространяемой ИГ* пропаганды.

В субботу у резиденции мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани во время столкновений между участниками антиисламского митинга и их оппонентами 18-летний Балат бросил в толпу боевую бомбу с поражающими элементами и взрывчаткой. По данным полиции города, устройство не сработало, а подозреваемый и его сообщник Каюми были задержаны.

* Запрещенная в России террористическая организация.

