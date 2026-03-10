Трамп словами «так веселее» объяснил, зачем армия США топит корабли Ирана

Трамп отметил, что на дне океана покоятся десятки иранских судов — в разное время он называл цифры 46 и 51. Американский лидер признался, что расстроился, узнав, что среди потопленных могли быть «первоклассные» корабли, которые пригодились бы самим США.
«Я спросил своих людей: “Что это был за корабль? Первоклассное судно? Почему мы просто не захватили его, чтобы использовать самим? Зачем мы его потопили?” На что мне ответили: топить корабли веселее», — заявил американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана «практически закончена». Он сообщил, что у Тегерана больше нет флота, связи и военно-воздушных сил. Американский лидер также отметил, что операция развивается с опережением его первоначального прогноза.
