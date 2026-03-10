Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ставки по краткосрочным вкладам в России опустились ниже 14%

РИА Новости: ставки по краткосрочным вкладам в России опустились ниже 14%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 50 крупнейших российских банках опустилась ниже 14% — последний раз такое было более двух лет назад, выяснило РИА Новости по данным индекса «Финуслуг».

Так, на 6 марта средняя доходность трехмесячных вкладов составила 13,99% — ниже 14% она опустилась впервые с середины декабря 2023 года.

В то же время ставки по депозитам на срок до шести месяцев у 50 крупнейших российских банков сократились до 13,75%, а на год — до 12,67%. Оба значения сейчас находятся на наименьшем уровне с середины декабря 2023 года.

ЦБ РФ в феврале снизил ключевую ставку шестой раз подряд — до 15,5% годовых.