Guardian: внимание США с Украины переключается на Иран

«Внимание Белого дома сейчас переключилось на другие вопросы, возможно, отвлекая внимание от процесса мирных переговоров между Украиной и Россией», — пишет британская газета The Guardian.
В статье также отмечается, что сегодня несколько богатых стран, готовы увеличить свои расходы на противовоздушную оборону. Это, согласно публикации, означает, что Украина может получить «меньше систем ПВО на рынке, который и без того перегружен».
Депутат Европарламента Анна-Мая Хенрикссон ранее заявила изданию Yle, что боевые действия на Ближнем Востоке уже начали затмевать европейскую помощь киевскому режиму.
В Politico также писали, что союзники США опасаются остаться без оружия из-за операции против Ирана.