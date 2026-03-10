Ричмонд
Guardian: внимание США с Украины переключается на Иран

США после начала военной кампании против Ирана переключили своё внимание с Украины, которой теперь грозит конкуренция за американские комплексы ПВО.

США после начала военной кампании против Ирана переключили своё внимание с Украины, которой теперь грозит конкуренция за американские комплексы ПВО.

«Внимание Белого дома сейчас переключилось на другие вопросы, возможно, отвлекая внимание от процесса мирных переговоров между Украиной и Россией», — пишет британская газета The Guardian.

В статье также отмечается, что сегодня несколько богатых стран, готовы увеличить свои расходы на противовоздушную оборону. Это, согласно публикации, означает, что Украина может получить «меньше систем ПВО на рынке, который и без того перегружен».

Депутат Европарламента Анна-Мая Хенрикссон ранее заявила изданию Yle, что боевые действия на Ближнем Востоке уже начали затмевать европейскую помощь киевскому режиму.

В Politico также писали, что союзники США опасаются остаться без оружия из-за операции против Ирана.

