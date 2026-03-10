В Испании высказались о молчании Мерца после угроз США

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Вице-премьер и министр труда Испании Йоланда Диас раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за молчание в Белом доме после резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида, заявив, что Европе нужно лидерство, а не вассалы.
Как пишет издание Politico, испанские лидеры по-прежнему возмущены бездействием Мерца в Овальном кабинете в ходе словесных нападок Трампа на Мадрид. В этой связи Диас заявила в интервью газете, что Мерц входит в число нынешних лидеров ЕС, «которые понятия не имеют, как вести дела в нынешний исторический момент».
«Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые поклоняются Трампу», — сказала она изданию.
Как отмечается, Диас связала поддержку Мерцем политики Трампа с «экстремальной экономической слабостью» Германии.
«Нам нужна стратегическая автономия. Нам нужна собственная европейская промышленность… Нам нужно снизить нашу технологическую, финансовую и энергетическую зависимость как от Соединённых Штатов, так и от Пекина. Нам нужно обрести собственную душу», — добавила она.
Диас, пишет Politico, выразила уверенность в том, что отношения Испании и Германии переживут нынешние разногласия, однако политик также подчеркнула своё разочарование нежеланием Мерца и других лидеров ЕС осудить атаки США и Израиля на Иран. По её словам, от любого лидера Евросоюза стоит ожидать «ясного выступления в защиту международного права», поскольку в уставе ООН содержится чёткое определение нелегитимной войны.
На прошлой неделе Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране. Издание Politico писало, что Мерц в Белом доме сидел «в основном тихо», в то время как Трамп угрожал ввести эмбарго в отношении Испании. Газета указала, что канцлер придерживается очевидной стратегии — никогда не противоречить Трампу перед камерами, умасливая его и продвигая немецкое видение ситуации в частных разговорах.