В МВД объяснили, что делать при утере паспорта за границей

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Если россиянин потерял заграничный или российский паспорт за границей, то он может получить временный документ для возвращения в Россию, обратившись в диппредставительство или консульство, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
«В случаях, если вне пределов России гражданин, в том числе несовершеннолетний, утратил заграничный или внутрироссийский паспорт или срок действия таких паспортов истек, или они стали непригодными для использования,… (уполномоченный орган — ред.) выдает ему временный документ, удостоверяющий его личность и дающий право на возвращение в Россию», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что временный документ может выдать дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ, либо представительство федерального органа исполнительной власти, занимающегося вопросами иностранных дел, находящееся в пределах приграничной территории, в том числе в пункте пропуска через госграницу России.