В МВД объяснили, что делать при утере паспорта за границей

«В случаях, если вне пределов России гражданин, в том числе несовершеннолетний, утратил заграничный или внутрироссийский паспорт или срок действия таких паспортов истек, или они стали непригодными для использования,… (уполномоченный орган — ред.) выдает ему временный документ, удостоверяющий его личность и дающий право на возвращение в Россию», — сказали в пресс-службе.