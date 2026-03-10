Ричмонд
Трамп признал, что они с Вэнсом идейно разошлись в ситуации вокруг Ирана

Американский лидер сообщил, что вице-президент «с меньшим энтузиазмом смотрел на перспективы проведения» военной операции против республики.

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признал, что он и американский вице-президент Джей Ди Вэнс идейно разошлись в ситуации вокруг Ирана.

Вместе с тем, выступая на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида), президент США отрицал, что был разочарован позицией Вэнса. «Нет, нет. Не думаю. Мы очень хорошо ладим по этому вопросу», — заверил Трамп.

«Я бы сказал, что он в философском плане был настроен несколько иначе, чем я», — заявил он про вице-президента. «Думаю, он с меньшим энтузиазмом смотрел на перспективы проведения [операции]», — уточнил американский лидер. «Но я считал, что мы должны были это сделать. Я не чувствовал, что у нас был выбор», — добавил президент.

И Трамп, и Вэнс в сравнительно недавнем прошлом выступали категорически против новых операций США на Ближнем Востоке и вообще активного применения военной силы за рубежом. Решение руководства США начать военную кампанию против Ирана углубило раскол среди сторонников Трампа, в том числе в движении MAGA. MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой») — главный политический лозунг избирательной кампании Трампа 2016 года. Он прочно закрепился в политическом лексиконе США.

