Сийярто заявил о панике на Украине после конфискации денег и золота в Венгрии

«Сегодня посла Венгрии в Киеве снова вызвали в МИД Украины после того, как в Киеве разразилась заметная паника из-за того, что украинцев поймали с поличным при перемещении сотен миллионов евро и долларов через Венгрию», — заявил Сийярто в эфире программы Híradó.