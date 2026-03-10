Пожар на складе в Краснодаре ликвидировали

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пожар на складе в Краснодаре ликвидирован, сообщили в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в региональном главке МЧС сообщили о пожаре на складе на площади 2,5 тысячи квадратных метров в Краснодаре, по предварительной информации, пострадавших нет. Позднее открытое горение было ликвидировано.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на складе в Краснодаре», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе Max.
В главке отметили, что дознаватели МЧС проводят работу по установлению причины пожара.