Пожар на складе в Краснодаре ликвидировали

Пожар на складе площадью 2,5 тысячи квадратных метров в Краснодаре ликвидировали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пожар на складе в Краснодаре ликвидирован, сообщили в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили о пожаре на складе на площади 2,5 тысячи квадратных метров в Краснодаре, по предварительной информации, пострадавших нет. Позднее открытое горение было ликвидировано.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на складе в Краснодаре», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе Max.

В главке отметили, что дознаватели МЧС проводят работу по установлению причины пожара.