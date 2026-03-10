По-дружески или нет: Трамп предложил Кубе два варианта контроля со стороны США

Президент США Дональд Трамп рассматривает установление контроля над Кубой как один из вариантов развития событий на Острове Свободы. При этом речь может идти не только о сделке между Вашингтоном и Гаваной, но и о силовой операции.
«Это может произойти по-дружески, а может и нет. Это не будет иметь значения, потому что они действительно на пределе», — сказал американский лидер во время пресс-конференции в Дорале (штат Флорида).
Трамп расценивает критическое положение Кубы как фактор, который делает неизбежным заключение соглашения с Вашингтоном.
«У них нет энергии, нет денег. Они находятся в глубочайшем гуманитарном кризисе, и мы не хотим этого видеть», — сказал политик.
Ранее Трамп выступил со зловещими предупреждениями в адрес Кубы и пообещал ей отличную новую жизнь после операции США в Иране.
При этом Трамп заявил, что Республика Куба проявляет заинтересованность в достижении соглашения с правительством США.