По-дружески или нет: Трамп предложил Кубе два варианта контроля со стороны США

Трамп назвал неизбежным установление контроля США над Кубой.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп рассматривает установление контроля над Кубой как один из вариантов развития событий на Острове Свободы. При этом речь может идти не только о сделке между Вашингтоном и Гаваной, но и о силовой операции.

«Это может произойти по-дружески, а может и нет. Это не будет иметь значения, потому что они действительно на пределе», — сказал американский лидер во время пресс-конференции в Дорале (штат Флорида).

Трамп расценивает критическое положение Кубы как фактор, который делает неизбежным заключение соглашения с Вашингтоном.

«У них нет энергии, нет денег. Они находятся в глубочайшем гуманитарном кризисе, и мы не хотим этого видеть», — сказал политик.

Ранее Трамп выступил со зловещими предупреждениями в адрес Кубы и пообещал ей отличную новую жизнь после операции США в Иране.

Что может оказаться в соглашении Вашингтона и Гаваны, читайте здесь на KP.RU.

При этом Трамп заявил, что Республика Куба проявляет заинтересованность в достижении соглашения с правительством США.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше