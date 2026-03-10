Мотособаки доставляют грузы и эвакуируют бойцов в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие применяют в Харьковской области мотособак для ускорения логистики и эвакуации личного состава в зимних условиях, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского полка группировки войск «Запад» с позывным «Пол».
«Мотособака как одно из изобретений для того, чтобы улучшить, упростить, ускорить логистику доставки грузов и эвакуации личного состава. Потому что личный состав — это главная ценность, которая есть, которую следует и стоит беречь», — сообщил «Пол».
Он отметил, что для транспортировки используют также НРТК «Курьер» и квадроциклы, однако мотособаки имеют ряд преимуществ в зимний период.
«В зимнее время в своем классе ей по сути нет равных. Потому что она действительно скользит по снежному покрову и представляет своего рода сани», — добавил «Пол».