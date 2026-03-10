Ричмонд
При ударе Ирана по жилому дому в Манаме погиб один человек

Один человек погиб, ещё несколько получили ранения после иранского удара по жилому дому в столице Бахрейна — Манаме. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства.

«По предварительным данным, один человек погиб, несколько пострадали», — говорится в заявлении МВД Бахрейна.

Напомним, 6 марта Иран атаковал две гостиницы и жилое здание в Манаме. А 9 марта в столице Бахрейна упала зенитная ракета Patriot MIM-104, которая сошла с курса. Сначала сообщили, что боеприпас запустили с военной базы США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

