Трамп рассказал, когда можно завершать операцию против Ирана

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Цели американо-израильской военной операции против Ирана будут достигнуты, когда Тегеран лишится возможности производить вооружения, способные угрожать Соединенным Штатам. Об этом заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.
Журналисты попросили его на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида) пояснить, когда именно США сочтут, что результаты кампании против Ирана станут достаточным основанием для ее завершения. «Когда я, по сути, могу видеть, что они более не будут располагать какими бы то ни было возможностями производить оружие, которое можно применить против США, Израиля или любых наших союзников, в течение очень долгого времени», — ответил он. «Когда они не начнут на следующий же день разрабатывать ядерный боезаряд», — добавил Трамп. С точки зрения американского лидера, Тегеран на переговорах с Вашингтоном не был готов провозгласить отказ от создания ядерного оружия. «Они не были готовы сказать это», — считает глава вашингтонской администрации.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.