Трамп рассказал, когда можно завершать операцию против Ирана

Журналисты попросили его на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида) пояснить, когда именно США сочтут, что результаты кампании против Ирана станут достаточным основанием для ее завершения. «Когда я, по сути, могу видеть, что они более не будут располагать какими бы то ни было возможностями производить оружие, которое можно применить против США, Израиля или любых наших союзников, в течение очень долгого времени», — ответил он. «Когда они не начнут на следующий же день разрабатывать ядерный боезаряд», — добавил Трамп. С точки зрения американского лидера, Тегеран на переговорах с Вашингтоном не был готов провозгласить отказ от создания ядерного оружия. «Они не были готовы сказать это», — считает глава вашингтонской администрации.