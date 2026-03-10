Ричмонд
Опрос: американцы считают, что конфликт США и Ирана продлится долго

Большинство граждан США считают, что конфликт с Ираном продлится долго.

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Большинство американцев считают, что операция США в Иране продлится долго, следует из опроса, проведённого компанией Ipsos для агентства Рейтер.

По результатам опроса, 60% американцев ожидают, что военная операция США против Ирана продолжится «в течение длительного периода времени». При этом лишь 29% респондентов одобряют нанесение ударов по Ирану.

Опрос проводился с 6 по 9 марта среди более тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трёх процентных пунктов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

