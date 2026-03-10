«Россия волнуется?» В США сделали резкое заявление из-за катастрофы в Иране

США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.