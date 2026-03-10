«Россия волнуется?» В США сделали резкое заявление из-за катастрофы в Иране

«Мы раскрыли собственные слабые места. Вы думаете, что Китай сейчас трепещет из-за американских систем ПВО? Вы думаете, Россия волнуется из-за “Золотого купола”? Знаете, это позор», — сказал он.
По словам эксперта, Тегеран сейчас находится в более выгодном положении как в военном отношении, так и в контексте будущих переговоров с США, если таковые состоятся.
«Они не начинали эту войну. США и Израиль начали ее, и они за это поплатятся», — предупредил Риттер.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.