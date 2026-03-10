Ричмонд
Арагчи: Иран не рассматривает возможность дальнейших переговоров с США

Глава МИД исламской республики подчеркнул, что у Тегерана «очень горький опыт общения» с Вашингтоном.

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Иран не считает целесообразным дальнейшее ведение переговоров с США. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу PBS.

Ему был задан вопрос о том, выходило ли на связь с представителями США руководство Ирана после избрания на пост верховного лидера исламской республики Моджтабы Хаменеи. «Во-первых, ему пока рано делать какие-либо заявления. Мы все ждем его заявлений и комментариев, которые последуют позже. Но я не думаю, что вопрос очередных контактов или переговоров с американцами будет находиться на рассмотрении, потому что у нас очень горький опыт общения с американцами», — заявил глава иранского МИД.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше