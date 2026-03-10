Арагчи: Иран не рассматривает возможность дальнейших переговоров с США

Ему был задан вопрос о том, выходило ли на связь с представителями США руководство Ирана после избрания на пост верховного лидера исламской республики Моджтабы Хаменеи. «Во-первых, ему пока рано делать какие-либо заявления. Мы все ждем его заявлений и комментариев, которые последуют позже. Но я не думаю, что вопрос очередных контактов или переговоров с американцами будет находиться на рассмотрении, потому что у нас очень горький опыт общения с американцами», — заявил глава иранского МИД.