Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что на Кубе может произойти недружественный переворот

Президент США Дональд Трамп пригрозил «недружественным переворотом» на Кубе.

Президент США Дональд Трамп пригрозил «недружественным переворотом» на Кубе.

«Это может произойти по-дружески, а может и нет», — сказал политик.

По его словам, сегодня страна находится «на пределе»: у неё нет ни энергии, ни денег.

«Они находятся в глубочайшем гуманитарном кризисе, и мы не хотим этого видеть», — добавил Трамп.

Также он отметил, что переговоры с латиноамериканской страной уже ведутся, ими руководит госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее Трамп уже заявлял, что на Кубе скоро произойдут «большие перемены».

В USA Today между тем писали, что администрация Трампа готовит экономическое соглашение с Кубой.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше