Трамп заявил, что на Кубе может произойти недружественный переворот

Президент США Дональд Трамп пригрозил «недружественным переворотом» на Кубе.
«Это может произойти по-дружески, а может и нет», — сказал политик.
По его словам, сегодня страна находится «на пределе»: у неё нет ни энергии, ни денег.
«Они находятся в глубочайшем гуманитарном кризисе, и мы не хотим этого видеть», — добавил Трамп.
Также он отметил, что переговоры с латиноамериканской страной уже ведутся, ими руководит госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее Трамп уже заявлял, что на Кубе скоро произойдут «большие перемены».
В USA Today между тем писали, что администрация Трампа готовит экономическое соглашение с Кубой.
