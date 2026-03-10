Трамп: США отменят часть санкций против нефтяной отрасли других стран

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона отменить часть санкций, касающихся нефтяной отрасли других стран, и не исключил, что их восстановление может оказаться ненужным. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в городе Дорал в штате Флорида.
По словам американского лидера, эти меры направлены на снижение мировых цен на нефть. Он подчеркнул, что санкции, введённые ранее против отдельных государств, будут приостановлены до улучшения ситуации на рынке.
Трамп также отметил, что ожидал роста цен на нефть в случае американских операций против Ирана, однако повышение оказалось меньше, чем он предполагал. По его словам, это подтверждает эффективность предпринимаемых действий и текущей политики в энергетической сфере.
Ранее Трамп заявил, что у него имеется план действий в связи с резким ростом стоимости нефти на фоне конфликта с Ираном.