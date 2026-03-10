Источник: команда Тихановской передает Киеву и данные о ВПК Белоруссии

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Беглая белорусская оппозиция снабжает Польшу, Прибалтику и Украину открытыми и устаревшими данными о работе белорусского ВПК, выдавая их за секретные, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусских оппозиционеров.
«Значительная часть “инсайдов”, переданных командой Светланы Тихановской западным кураторам, представляет собой компиляции из открытых источников, устаревшие данные или интерпретации информации о предприятиях ВПК. Тем не менее подобные подборки подавались как эксклюзивная информация», — отметил источник.
При этом Варшава, Вильнюс и Киев прекрасно осведомлены о низком качестве этой информации, однако используют ее и самих оппозиционеров для продвижения нужной повестки на международных площадках.
«Достоверность данных при этом зачастую вторична по сравнению с их медийным эффектом», — отметил источник.