Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обещает, что лазеры вскоре заменят системы Patriot

Президент США заявил, что технология поступит в серийное производство «достаточно скоро».

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп обещает, что лазерные вооружения уже вскоре заменят в войсках США комплексы противовоздушной и противоракетной обороны вроде Patriot.

«Какой поразительной технологией были [комплексы] Patriot! Невероятно! И другие», — сказал американский лидер, комментируя на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида) ход американо-израильской военной операции против Ирана.

«И имеющаяся у нас теперь лазерная технология [тоже] является невероятной. Она выйдет [в серийное производство] достаточно скоро. Когда лазеры в буквальном смысле слова будут делать то, для чего предназначены [системы] Patriot и другие, причем обходясь значительно дешевле», — заявил Трамп, не вдаваясь в детали.

Он также вновь выступил с утверждениями о том, что ВМС Ирана фактически уничтожены, как и ракетные вооружения исламской республики. «Меня только что уведомили: речь идет о 51 [потопленном иранском] корабле», — отметил американский лидер. «Мы знаем все точки, в которых они производят свои беспилотники. И по ним наносятся удары один за одним. Их ракетный потенциал снижен до 10% [по сравнению с положением на момент начала операции], возможно, еще меньше», — заявил президент.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше