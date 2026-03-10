Трамп обещает, что лазеры вскоре заменят системы Patriot

Он также вновь выступил с утверждениями о том, что ВМС Ирана фактически уничтожены, как и ракетные вооружения исламской республики. «Меня только что уведомили: речь идет о 51 [потопленном иранском] корабле», — отметил американский лидер. «Мы знаем все точки, в которых они производят свои беспилотники. И по ним наносятся удары один за одним. Их ракетный потенциал снижен до 10% [по сравнению с положением на момент начала операции], возможно, еще меньше», — заявил президент.