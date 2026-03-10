Трамп обещает, что лазеры вскоре заменят системы Patriot

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп обещает, что лазерные вооружения уже вскоре заменят в войсках США комплексы противовоздушной и противоракетной обороны вроде Patriot.
«Какой поразительной технологией были [комплексы] Patriot! Невероятно! И другие», — сказал американский лидер, комментируя на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида) ход американо-израильской военной операции против Ирана.
«И имеющаяся у нас теперь лазерная технология [тоже] является невероятной. Она выйдет [в серийное производство] достаточно скоро. Когда лазеры в буквальном смысле слова будут делать то, для чего предназначены [системы] Patriot и другие, причем обходясь значительно дешевле», — заявил Трамп, не вдаваясь в детали.
Он также вновь выступил с утверждениями о том, что ВМС Ирана фактически уничтожены, как и ракетные вооружения исламской республики. «Меня только что уведомили: речь идет о 51 [потопленном иранском] корабле», — отметил американский лидер. «Мы знаем все точки, в которых они производят свои беспилотники. И по ним наносятся удары один за одним. Их ракетный потенциал снижен до 10% [по сравнению с положением на момент начала операции], возможно, еще меньше», — заявил президент.