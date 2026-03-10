В Амурской области в ДТП пострадали восемь человек

«В Белогорске прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей. Установлено, что 9 марта в вечернее время на путепроводе в городе Белогорске произошло столкновение четырех автомобилей: Honda CRV, УАЗ, Toyota Vitz, Toyota Corolla Spacio. В результате ДТП пострадали восемь человек», — говорится в сообщении.