В Амурской области в ДТП пострадали восемь человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мар — РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями на путепроводе в Белогорске Амурской области, прокуратура проводит проверку, сообщает ведомство.
«В Белогорске прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей. Установлено, что 9 марта в вечернее время на путепроводе в городе Белогорске произошло столкновение четырех автомобилей: Honda CRV, УАЗ, Toyota Vitz, Toyota Corolla Spacio. В результате ДТП пострадали восемь человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что шестерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение. Мэр Белогорска Станислав Мелюков сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает Telegram-канал Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в результате аварии разбитые автомобили заблокировали виадук, образовалась пробка. Движение в оба направления остановилось на несколько часов.
По предварительным данным, водитель Honda CR-V спровоцировал ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, добавили в ведомстве.