Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп снял нефтяные санкции с ряда стран для стабилизации цен

США на время отменяют нефтяные санкции против ряда стран. Это нужно, чтобы стабилизировать рынок и остановить рост цен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.

Источник: Life.ru

«Мы на время откажемся от связанных с нефтью санкций, чтобы снизить цены», — сказал он.

Конкретные страны лидер не назвал. Также он добавил, что, возможно, санкции не придётся вводить снова.

Трамп назвал резкий рост цен на нефть «искусственным». По его словам, скачок связан с военной операцией США в Иране. Президент отметил, что когда наступит нужный момент, ВМС США и партнёры будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив. Он выразил надежду, что в этом не возникнет необходимости.

Ранее Трамп заявлял, что цены на нефть быстро упадут после устранения ядерной угрозы со стороны Ирана. Он считает кратковременный рост стоимости нефти небольшой платой за безопасность в США и во всём мире. О временном характере изменений цен говорят и в Москве. Об этом на совещании по ситуации на мировых рынках нефти и газа подчеркнул Владимир Путин.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше