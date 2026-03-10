Трампа схватили за палец в ресторане

Трамп после партийной встречи в своем гольф-клубе по дороге в аэропорт зашел в венесуэльский ресторан поблизости. В «Эль Арепазо» недалеко от площадки, где проходило мероприятие республиканцев, президент сказал, что собирается «раздобыть еду на борт номер один», пообщался с хозяином, персоналом и посетителями, которые одобрительно свистели и аплодировали.