Политик Мема: НАТО собирается разместить ядерное оружие в Финляндии

НАТО готовится к войне с Россией и собирается разместить в Финляндии ядерное оружие, а также ракеты большой дальности.

Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, отметив, что такое решение является стратегическим для возможного преимущества против России в случае ядерной войны.

При этом Мема отметил, что Россия не представляла угрозы для Финляндии ни до, ни после присоединения страны к НАТО.

«У России достаточно земли, энергии, природных ресурсов, и у нее просто нет желания начинать военные действия против Финляндии или Европы», — сказал политик.

Ранее Мема рассказал, что на юге Финляндии к 2027 году будет развёрнуто подразделение системы связи НАТО.

Также он назвал вступление Финляндии в НАТО худшим решением в истории страны.

