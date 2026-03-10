Ричмонд
Глава МИД Ирана заявил, что переговоров с США не будет

НЬЮ-ЙОРК, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что при новом верховном лидере исламской республики Моджтабы Хаменеи вопрос переговоров с США вряд ли будет рассматриваться.

Источник: © РИА Новости

Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.

«Прежде всего, ещё слишком рано, понимаете, для него (Моджтабы Хаменеи — ред.) делать какие-либо комментарии. Мы все ждём его речей и комментариев, которые последуют позже. Но я не думаю, что вопрос разговоров с американцами или переговоров с американцами снова будет “на столе”, потому что у нас есть очень горький опыт разговоров с американцами», — сказал Аракчи в интервью PBS.

Так он ответил на вопрос о том, велись ли при новом верховном лидере переговоры с США, а также открыт ли Моджтаба Хаменеи к этому.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

