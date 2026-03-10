Глава МИД Ирана заявил, что переговоров с США не будет

«Прежде всего, ещё слишком рано, понимаете, для него (Моджтабы Хаменеи — ред.) делать какие-либо комментарии. Мы все ждём его речей и комментариев, которые последуют позже. Но я не думаю, что вопрос разговоров с американцами или переговоров с американцами снова будет “на столе”, потому что у нас есть очень горький опыт разговоров с американцами», — сказал Аракчи в интервью PBS.