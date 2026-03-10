«Это абсурд!» На Западе сообщили о крупном расколе в рядах врагов Ирана

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Разногласия между США и Израилем по целям для ударов в Иране помогут позволить Тегерану одержать победу, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Так эксперт прокомментировал высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэма*, призвавшего накануне Израиль не наносить удары по объектам нефтяной инфраструктуры Ирана.
«Это же абсурд! Я не мог себе представить, чтобы израильтяне и американцы, проводя свое наступление против Ирана, не смогли скоординировать удары по целям. Их разногласия лишний раз показывают слабость в рядах союзников, приближая победу Тегерана», — заявил Меркурис.
По его словам, Израиль вряд ли атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Иране без ведома США, поэтому недовольство в Вашингтоне выбранными целями для ударов просто лицемерно.
«Но теперь нам говорят, что Соединенные Штаты очень обеспокоены этими атаками, что, впрочем, не должно нас удивлять», — иронично отметил эксперт.
Накануне израильский «12 канал» сообщил о напряженности между США и Израилем из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.