Арагчи поблагодарил Центральное командование ВС США за признание о HIMARS

Министр иностранных дел Ирана отметил, что «никто теперь не должен жаловаться», если Тегеран уничтожит эти системы своими ракетами.

ТЕГЕРАН, 10 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поблагодарил Центральное командование ВС США (CENTCOM) за признание того, что Вашингтон размещает и применяет реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS на территориях ближневосточных стран в конфликте с исламской республикой.

«Спасибо, CENTCOM, за признание того, что вы используете территорию наших соседей для развертывания систем HIMARS против нашего населения», — написал в X, комментируя публикацию Центрального командования ВС США, в которой говорится о применении HIMARS для ударов по Ирану.

Арагчи также отметил, что «никто теперь не должен жаловаться», если Иран уничтожит эти системы своими ракетами.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

