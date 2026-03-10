КСИР заявил, что не допустит экспорта «ни одного литра» нефти из региона в США

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини заявил, что не допустит вывоза «ни одного литра» нефти из региона в Соединённые Штаты и сотрудничающие с Вашингтоном страны при продолжающемся конфликте.
Между тем, согласно информации NBC, американский президент Дональд Трамп допустил, что США могут осуществить захват иранской нефти.
Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.Читать дальше