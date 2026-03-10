Ричмонд
КСИР заявил, что не допустит экспорта «ни одного литра» нефти из региона в США

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини заявил, что не допустит вывоза «ни одного литра» нефти из региона в Соединённые Штаты и сотрудничающие с Вашингтоном страны при продолжающемся конфликте.

«Вооружённые силы Ирана в условиях продолжающихся агрессий армии США и сионистского режима против народа Ирана и инфраструктуры не позволяют экспортировать ни литра нефти из региона…», — цитирует его агентство Tasnim.

Между тем, согласно информации NBC, американский президент Дональд Трамп допустил, что США могут осуществить захват иранской нефти.

