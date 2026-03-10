Трамп пригрозил Ирану ударами в случае закрытия Ормузского пролива

НЬЮ-ЙОРК, 10 мар — РИА Новости. США нанесут по Ирану в 20 раз более сильные удары, чем сейчас, если Тегеран остановит потоки нефти по Ормузскому проливу, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Глава МИД Ирана Аракчи ранее во вторник заявлял, что Иран не закрывал Ормузский пролив.
«Если Иран сделает что-нибудь, что остановит поток нефти через Ормузский пролив, США нанесут удар в двадцать раз сильнее, чем до сих пор. Кроме того, мы уничтожим легко уязвимые цели, что сделает практически невозможным для Ирана когда-либо снова быть построенным как нация — смерть, огонь и ярость будут царить над ними, но я надеюсь и молюсь, что этого не произойдёт», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он назвал это «подарком» от США Китаю и всем тем странам, которые в значительной степени используют Ормузский пролив.
«Надеюсь, этот жест будет высоко оценён. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — добавил Трамп.