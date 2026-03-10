Трамп обозначил сроки завершения операции против Ирана

Отвечая на вопрос журналистов о сроках окончания операции, Трамп отметил, что ожидать её завершения на этой неделе не следует. Он подчеркнул, что ситуация развивается быстро, и результат может наступить совсем скоро.
Американский лидер выразил уверенность в эффективном ходе действий сил США, при этом сохранив осторожность в оценке конкретных временных рамок. По его словам, окончательная стадия операции не за горами, но точная дата её завершения пока неизвестна.
Ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана, по его оценке, практически завершена. По словам американского лидера, иранская сторона понесла серьезные потери.
