Армия обороны Израиля атаковала больше 700 объектов «Хезболлы»

Израильские военные поразили больше 700 объектов ливанского движения «Хезболла» с момента начала операции против шиитской группировки, заявил представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин. 50 целей были атакованы в Бейруте — столице Ливана.

Источник: Reuters

«Войска Северного командования ведут серьезные наступательные действия против “Хезболлах” круглосуточно», — заявил генерал (цитата по ТАСС). Среди целей, по его словам, были объекты подразделения сил специальных операций «Хезболлы» под названием «Радван».

Вчера Израиль объявил о начале наземной операции против «Хезболлы». Целью названы поиск и ликвидация боевиков, а также уничтожение инфраструктуры группировки.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше