Армия обороны Израиля атаковала больше 700 объектов «Хезболлы»

«Войска Северного командования ведут серьезные наступательные действия против “Хезболлах” круглосуточно», — заявил генерал (цитата по ТАСС). Среди целей, по его словам, были объекты подразделения сил специальных операций «Хезболлы» под названием «Радван».
Вчера Израиль объявил о начале наземной операции против «Хезболлы». Целью названы поиск и ликвидация боевиков, а также уничтожение инфраструктуры группировки.
