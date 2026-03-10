Ричмонд
Аракчи поблагодарил центральное командование ВС США за признание о HIMARS

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи «поблагодарил» центральное командование США за признание, что Вашингтон размещает и использует системы HIMARS на территориях соседних к Ирану стран для ударов по исламской республике.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи «поблагодарил» центральное командование США за признание, что Вашингтон размещает и использует системы HIMARS на территориях соседних к Ирану стран для ударов по исламской республике.

Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

«Спасибо центральному командованию США (CENTCOM) за признание того, что они используют территорию наших соседей для размещения комплексов HIMARS и запуска ракет малой дальности по нашему населению, что, по всей видимости, и было сделано при ударе по опреснительной установке на острове Кешм», — говорится в публикации.

При этом он добавил, что «никто не должен жаловаться», если теперь Тегеран уничтожит своими ракетами эти американские системы.

«Никто не должен жаловаться, если наши мощные ракеты в отместку уничтожат эти системы, где бы они ни находились», — сказал Аракчи.

Ранее глава МИД Ирана назвал военную операцию США «Эпической ошибкой».

