Трамп допустил усиление в 20 раз интенсивности ударов по Ирану

Это произойдет в том случае, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив, заявил американской президент.

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп утверждает, что США могут увеличить интенсивность ударов по Ирану в 20 раз, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив.

«Если Иран сделает что-либо для остановки поставок нефти в Ормузском проливе, США ударят по нему в 20 раз сильнее, чем били до этого», — утверждал глава Белого дома в Truth Social. Он также допустил, что США «атакуют легко уничтожаемые цели», после чего Иран якобы «будет практически не в состоянии восстановиться».

«Я надеюсь и молюсь, что этого не произойдет. Это подарок со стороны США Китаю и всем странам, пользующимся Ормузским проливом», — настаивал он.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке фактически остановлено судоходство в Ормузском проливе. На этот маршрут приходится порядка 20% всех мировых поставок нефти и газа.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше