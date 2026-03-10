Трамп допустил усиление в 20 раз интенсивности ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп утверждает, что США могут увеличить интенсивность ударов по Ирану в 20 раз, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив.
«Если Иран сделает что-либо для остановки поставок нефти в Ормузском проливе, США ударят по нему в 20 раз сильнее, чем били до этого», — утверждал глава Белого дома в Truth Social. Он также допустил, что США «атакуют легко уничтожаемые цели», после чего Иран якобы «будет практически не в состоянии восстановиться».
«Я надеюсь и молюсь, что этого не произойдет. Это подарок со стороны США Китаю и всем странам, пользующимся Ормузским проливом», — настаивал он.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке фактически остановлено судоходство в Ормузском проливе. На этот маршрут приходится порядка 20% всех мировых поставок нефти и газа.