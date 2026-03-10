Ричмонд
Unherd: операция США и Израиля в Иране вернула Россию на мировой рынок нефти

Военная кампания Соединённых Штатов и Израиля в Иране вернула Россию на мировой рынок нефти.

Такое мнение было опубликовано британским порталом Unherd, где отмечается, что высокие цены на нефть уже вынудили Вашингтон отменить нефтяные санкции против России.

«Президент России Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, но на этот раз не со скидкой, а с надбавкой. Русские снова в деле», — говорится в статье.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты отменят часть своих санкций против нефтяной отрасли других стран.

Президент России Владимир Путин между тем отметил, что Россия продолжит поставлять нефть и газ надёжным контрагентам.

