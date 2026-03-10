В плен к РФ попал экс-солдат секретной бригады ВСУ «Нептун»

По словам пленного, из новой бригады запретили перевод личного состава в штурмовые подразделения, чтобы не допустить попадания в плен и утечки информации. Ситуация изменилась лишь в 2025 году из-за больших потерь на фронте. «На передок начали отправлять “залетчиков” — тех, кто пьет, наркоманов. Так и я попал на ноль», — добавил пленный.