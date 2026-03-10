Ричмонд
В плен к РФ попал экс-солдат секретной бригады ВСУ «Нептун»

Эта бригада засекречена, так как выполняет секретные выезды и стреляет по стратегическим объектам, рассказал пленный Сергей Костецкий.

ДОНЕЦК, 10 марта. /ТАСС/. Бывший военнослужащий созданной в 2021 году 360-й отдельной ракетной бригады ВСУ «Нептун» Сергей Костецкий сдался в плен на димитровском направлении. Как он рассказал в беседе с ТАСС, подразделение создали для выполнения секретных задач.

«В 2020 году в марте месяце получили первый комплекс “Нептун”. Потом, где-то через полгода, уже сказали, что формируется 360-я бригада. 360-я бригада засекречена, так как выполняет секретные выезды и стреляет по объектам стратегическим, по Крыму», — рассказал пленный.

По его словам, подразделение также получило название «Нептун». Его создали на базе 406-й отдельной артиллерийской бригады, куда в полном составе перешел 65-й артдивизион, в котором Костецкий служил водителем.

По словам пленного, из новой бригады запретили перевод личного состава в штурмовые подразделения, чтобы не допустить попадания в плен и утечки информации. Ситуация изменилась лишь в 2025 году из-за больших потерь на фронте. «На передок начали отправлять “залетчиков” — тех, кто пьет, наркоманов. Так и я попал на ноль», — добавил пленный.

При этом, подчеркнул он, категорию штрафников также определяли выборочно — из числа тех, кто мало осведомлен.

