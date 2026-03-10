CNN: рост цен на нефть привел в панику администрацию США

Между тем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель спустя чуть более суток после пика в $119, свидетельствуют данные торгов. По данным на 00:47 мск, стоимость Brent снижалась на 3,42%, до $89,52 за баррель. К 00:59 мск стоимость Brent торговалась на уровне $89,70 за баррель (-3,23%).