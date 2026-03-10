CNN: рост цен на нефть привел в панику администрацию США

Согласно их информации, советники президента США Дональда Трампа ожидали непродолжительного роста цен на нефть в первые дни боевых действий, однако реальный масштаб реакции рынка застал их врасплох. Американская администрация изначально рассчитывала использовать снижение стоимости бензина как ключевой аргумент в пользу Республиканской партии накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, отмечает CNN. Однако когда цены на нефть превысили $100 за баррель, стало очевидно, что предпринятые властями США шаги не помогли развеять опасения по поводу возможного наступления затяжного энергетического кризиса, указывает телекомпания.
Президент США ранее утверждал, что цены на нефть выросли меньше, чем он ожидал.
Между тем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель спустя чуть более суток после пика в $119, свидетельствуют данные торгов. По данным на 00:47 мск, стоимость Brent снижалась на 3,42%, до $89,52 за баррель. К 00:59 мск стоимость Brent торговалась на уровне $89,70 за баррель (-3,23%).
Согласно данным торгов, утром 9 марта, цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $119 за баррель впервые с 17 июня 2022 года.