Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране заявили, что не рассматривают вариант дальнейших переговоров с США

Глава МИД Ирана, отвечая на вопрос о возможности переговоров, отметил, что Тегеран имеет «горький опыт» общения с США.

Источник: Аргументы и факты

Иранские власти не рассматривают возможность дальнейшего ведения переговоров с США, поскольку не считают такой диалог целесообразным, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Его спросили, пыталась ли американская сторона выйти на связь с Тегераном после избрания Моджтабы Хаменеи верховным лидером Исламской Республики. Аракчи в ответ отметил, что высшему руководителю страны пока рано делать какие-либо заявления.

«Мы все ждем его заявлений и комментариев, которые последуют позже. Но я не думаю, что вопрос очередных контактов или переговоров с американцами будет находиться на рассмотрении, потому что у нас очень горький опыт общения с американцами», — сказал глава МИД в интервью телеканалу PBS.

Напомним, 8 марта Совет экспертов Ирана выбрал верховным лидером страны Моджтабу Хаменеи. Он является сыном предыдущего высшего руководителя республики Али Хаменеи, погибшего 28 февраля при атаке США и Израиля.

После появления информации о новом назначении в Иране глава Белого дома Дональд Трамп недоволен тем, что Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Исламской Республики. Ранее президент США предупреждал, что следующему иранскому лидеру не удастся долго продержаться у власти без согласия со стороны Вашингтона.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше