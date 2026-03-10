В Иране заявили, что не рассматривают вариант дальнейших переговоров с США

Его спросили, пыталась ли американская сторона выйти на связь с Тегераном после избрания Моджтабы Хаменеи верховным лидером Исламской Республики. Аракчи в ответ отметил, что высшему руководителю страны пока рано делать какие-либо заявления.
«Мы все ждем его заявлений и комментариев, которые последуют позже. Но я не думаю, что вопрос очередных контактов или переговоров с американцами будет находиться на рассмотрении, потому что у нас очень горький опыт общения с американцами», — сказал глава МИД в интервью телеканалу PBS.
Напомним, 8 марта Совет экспертов Ирана выбрал верховным лидером страны Моджтабу Хаменеи. Он является сыном предыдущего высшего руководителя республики Али Хаменеи, погибшего 28 февраля при атаке США и Израиля.
После появления информации о новом назначении в Иране глава Белого дома Дональд Трамп недоволен тем, что Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Исламской Республики. Ранее президент США предупреждал, что следующему иранскому лидеру не удастся долго продержаться у власти без согласия со стороны Вашингтона.