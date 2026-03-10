Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ТЦК стали требовать больше денег за откуп от мобилизации

Лебедев: Сотрудники ТЦК стали требовать больше денег за откуп от мобилизации.

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования ВСУ требуют 25 тысяч долларов с украинцев, подлежащих мобилизации, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Откупиться от патруля иногда удается и за тысячу долларов, только если договариваться прямо на месте. Но и тысяча долларов для тех, кто до сих пор не уехал — неподъемные деньги. В самом ТЦК ставка растет вплоть до 20−25 тысяч», — отметил он.

Сами патрульные тоже неохотно берут взятки, поскольку тех, кто хуже всех справляется с обязанностями, переводят в боевые подразделения.

«Там велик риск наткнуться на тех, кого сам недавно отправил на фронт. А дружественный огонь — он всегда самый точный», — добавил Лебедев.