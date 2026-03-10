Продажи автомобилей с пробегом в с начала года выросли

По ее данным, рост продаж наблюдается во всех округах страны. На Дальнем Востоке он составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Сибири спрос вырос на 4,5%, на Урале — на 3%. В южных регионах, где преобладают автомобили массового сегмента, продажи выросли на 18%. В Центральном и Приволжском федеральных округах рост продаж машин с пробегом составил 24% и 29% соответственно.