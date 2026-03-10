Ричмонд
Трамп уверен, что впечатлил Путина военной операцией против Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что начало военной операции Вашингтона против Ирана произвело сильное впечатление на российского лидера Владимира Путина. Выступление транслировал Белый дом.

«Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он был очень впечатлён тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного», — утверждает глава США.

Трамп признал, что у Ирана мощные вооружённые силы и современное оружие. При этом он выразил уверенность в превосходстве армии и вооружений Соединённых Штатов.

Напомним, Путин в разговоре с Трампом предложил варианты скорейшего дипломатического урегулирования иранского кризиса. В ответ американский лидер оценил ход совместной операции США и Израиля в Иране.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

