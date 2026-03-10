МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в беседе с РИА Новости назвал маловероятным, что в Финляндии отклонят планируемые властями изменения в законе, который касается ядерного оружия.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в «связанных с обороной» ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
«К сожалению, вероятность, что изменения в законе отклонят, невелика, поскольку нынешнее правительство имеет большинство мест в парламенте, и закон, скорее всего, будет одобрен и изменен, что станет историческим сдвигом в нейтралитете Финляндии, который теперь полностью утерян в связи с членством НАТО», — сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что это не политика обороны Финляндии, а политика альянса, который, по словам Мемы, не заботится о национальных интересах своих членов, «а скорее преследует свои собственные геополитические цели».
«Финляндия вела политику нейтралитета, которая хорошо показывала себя в течение многих лет. Теперь она отказалась от этой политики, и сегодня Финляндия при членстве в НАТО стала менее безопасной страной, чем до присоединения», — сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта заявил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндиии эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, и в ответ Москва примет соответствующие меры.