ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Российские расчеты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты получили на вооружение дроны-перехватчики «Елка», которые успели эффективно проявить себя в боевой работе на добропольском направлении, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Титан».
«Министерство обороны поставило на вооружение “Елку”. Эффективно себя показывает, в основном работаем по ударным дронам. В нашем подразделении применили пять раз — пять раз успешно», — рассказал собеседник агентства.
Военнослужащий уточнил, что дрон-перехватчик оснащен элементами искусственного интеллекта и запускается по принципу переносного зенитного комплекса.
«Елка» — автономный дрон-перехватчик без взрывчатой боевой части: оператор наводит его на цель, а искусственный интеллект самостоятельно захватывает, сопровождает и поражает вражеский БПЛА кинетическим ударом. Система безопасна для мирных граждан и не требует навыков пилотирования. Комплекс — столичная разработка, производится в Москве.