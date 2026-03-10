Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе рассказали о серьезной угрозе для власти Трампа

Ilta-Sanomat: республиканцам осенью грозит провал на выборах из-за атаки на Иран.

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Колебания цен на нефть из-за затяжного конфликта в Иране могут стоить президенту США Дональду Трампу и Республиканской партии потери мест в конгрессе, пишет финская газета Ilta-Sanomat.

«Если колебания цен на энергоносители сохранятся, правительство Ирана останется у власти, а вопрос о ликвидации ядерной программы страны останется неясным, Республиканская партия Трампа столкнется с серьезными трудностями на промежуточных выборах в конгресс уже этой осенью», — говорится в материале.

Как считает издание, нервозность на рынке вызвана опасениями эскалации и затяжной войны на фоне усиления ударов по Ирану.

«Война становится все более сложной и затяжной, и ее нельзя разрешить быстрой победой Соединенных Штатов и Израиля», — подытоживает автор.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей. Председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что с нынешними рейтингами республиканцы рискуют потерять обе палаты конгресса.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше