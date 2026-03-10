Британия отправит эсминец HMS Dragon в Средиземное море через пару дней

«Я могу подтвердить сегодня, что Dragon отправится в плавание в ближайшие пару дней. HMS Dragon присоединится к американским эсминцам, чтобы предоставить дополнительную защиту в Восточном Средиземноморье», — сказал глава военного ведомства, выступая в Палате общин британского парламента.
Хили добавил, что за последнюю неделю Лондон перебросил четыре истребителя Eurofighter Typhoon, три вертолёта Wildcat и один Merlin для охраны своих объектов на Ближнем Востоке. А минувшей ночью британские истребители сбили два беспилотника над Иорданией и Бахрейном.
