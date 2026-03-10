Ричмонд
Британия отправит эсминец HMS Dragon в Средиземное море через пару дней

Эсминец HMS Dragon Великобритании выйдет в Средиземное море в ближайшие дни. Он возьмёт на себя задачу по обеспечению безопасности британской авиабазы Акротири на Кипре. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Джон Хили.

Источник: Life.ru

«Я могу подтвердить сегодня, что Dragon отправится в плавание в ближайшие пару дней. HMS Dragon присоединится к американским эсминцам, чтобы предоставить дополнительную защиту в Восточном Средиземноморье», — сказал глава военного ведомства, выступая в Палате общин британского парламента.

Хили добавил, что за последнюю неделю Лондон перебросил четыре истребителя Eurofighter Typhoon, три вертолёта Wildcat и один Merlin для охраны своих объектов на Ближнем Востоке. А минувшей ночью британские истребители сбили два беспилотника над Иорданией и Бахрейном.

Ранее президент США Дональд Трамп с сарказмом отреагировал на планы Британии направить авианосцы на Ближний восток. По его словам, американские войска уже «разгромили Иран». Он подчеркнул, что Вашингтону не нужны союзники, которые приходят в войну после победы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

