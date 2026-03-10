Стало известно, как киевские чиновники используют конфликт на Украине

Это не единственный подобный случай на Украине за последнее время, выяснило РИА Новости. В конце 2025 года экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подписал контракт с украинской армией в то время, как ему были предъявлены обвинения в коррупции при закупке дронов и другого оборудования.