СМИ: Япония вывезла около 400 граждан из четырех стран Ближнего Востока

NHK: Япония вывезла около 400 своих граждан из четырех стран Ближнего Востока.

ТОКИО, 10 мар — РИА Новости. Около 400 граждан Японии были вывезены двумя чартерными рейсами из четырех стран Ближнего Востока после начала ударов США и Израиля по Ирану, сообщил телеканал NHK.

Второй чартерный рейс приземлился во вторник в аэропорту Нарита из Саудовской Аравии с 281 гражданином Японии, пожелавшим покинуть Бахрейн, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке. До этого чартерный рейс из Омана вывез 108 японцев.

В связи с наплывом желающих покинуть страны пребывания правительство Японии намерено организовать еще по одному дополнительному рейсу из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно данным МИД Японии, в соседних с Ираном и Израилем странах до конфликта находилось 7,7 тысяч японцев. Большинство из них 5,5 тысяч — в ОАЭ и 720 в Саудовской Аравии.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

