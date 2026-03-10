Евродепутат Здеховски: ЕС может запретить въезд семьям участников СВО

Евросоюз обсуждает введение запрета на выдачу виз не только участникам СВО, но и их родственникам, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Чехии, член правящей Европейской народной партии Томаш Здеховски. По его мнению, участники боевых действий «не должны пользоваться привилегиями свободного въезда в Европейский союз в качестве туристов».