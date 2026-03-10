Евродепутат Здеховски: ЕС может запретить въезд семьям участников СВО

Евросоюз обсуждает введение запрета на выдачу виз не только участникам СВО, но и их родственникам, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Чехии, член правящей Европейской народной партии Томаш Здеховски. По его мнению, участники боевых действий «не должны пользоваться привилегиями свободного въезда в Европейский союз в качестве туристов».
«Обсуждение вопроса о распространении ограничений на членов семей требует тщательной юридической оценки и широкого политического согласия», — добавил политик.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС планирует запретить въезд в Европу всем участникам спецоперации на Украине.
Позже зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что бойцы СВО могут въехать в ЕС и без виз, как в 1812 или 1945 годах.